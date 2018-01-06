Тиллерсон: В отношениях с РФ краеугольным камнем является Украина

И Россия, и США стремятся к улучшению отношений, но действия РФ по отношению к Украине мешают этому.

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

"Это был трудный год с Россией. Нам понятно - и я ясно сказал, президент четко заявил, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения", - сказал Тиллерсон.

По его словам отношения с РФ очень напряжены, хотя они активно взаимодействовали в течении года.

"Мы должны быть очень открытыми, прямыми и откровенными друг с другом в том, что мы оба - и я думаю, что министр иностранных дел Лавров так же настроен на это, чтобы улучшить эти отношения, как и я, это сложные проблемы, и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина", - ответил госсекретарь США на вопрос о взаимоотношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы должны добиться прогресса в Украине. Сказав это, мы нашли области сотрудничества в Сирии, которые приблизили к поражению ИГИЛ в Сирии", - рассказал Тиллерсон.

"Поэтому мы стараемся сосредоточиться на действительно больших проблемах между нами, которыми является Сирия, и ситуация там, ситуация в Украине и Восточной Европе, а также стабилизация в Восточной Европе и понимание того, что беспокоит Россию. И у нас есть очень важные переговоры по Договору о СНВ и договору о РСМД", - обозначил Тиллерсон дальнейшие вопросы, касающиеся РФ.

Как известно в США неоднократно заявляли, что санкции в отношении РФ не будут сняты до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).