Стало известно, кого задержали за убийство Ноздровской

Задержанный по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского.

Информацию об этом Украинской правде подтвердили источники в правоохранительных органах.

Ранее неофициально о том, что убийца Ноздровской найден и сознался в причастности к убийству, сообщил журналист Айдер Муждабаев, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По его данным, убийца - близкий родственник Россошанского, сбившего на автомобиле сестру Ноздровской, приговоренный к 7 годам заключения.

"Подозреваемый сознался в убийстве вечером 7 января под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции", - отметил Муждабаев.

В свою очередь адвокат семьи Ноздровской Анатолий Худяков в эфире телеканала "112 Украина" сообщить подробности о персоне задержанного отказался, ссылаясь на тайну следствия.

"Человек как может, так и не может иметь отношения к семье (Россошанского). Дождемся завершения следствия и заседания суда, чтобы уже можно было об этом говорить", - отметил он.

При этом он допустил, что суд по избранию меры пресечения для задержанного может состояться 9 января, "поскольку у правоохранителей уже истекает время, отведенное законом для удерживания подозреваемого - 72 часа".

"С учетом досудебного органа расследования, заседание состоится в Вышгородском районном суде", - добавил адвокат.

Как известно, вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Похороны Ноздровской состоятся 9 января, сообщила ее дочь Анастасия.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

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Украинская правда