Подозреваемому в убийстве Ноздровской объявили о подозрении

Задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Об этом вечером 8 января сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", - заявил он.

При этом Луценко добавил, что работники Нацполиции и прокуратуры "смогли сделать свое дело в условиях искусственно созданной, политизированной истерии, как сделали это более чем по 2 тысячам производств по убийствам прошлого года".

Как известно, вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Похороны Ноздровской состоятся 9 января, сообщила ее дочь Анастасия.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

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Украинская правда