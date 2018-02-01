Гривна на межбанке стабилизировалась после "качелей"

1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84-27,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua., передает "Экономическая правда".

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,81-27,85 гривни;

Евро - 34,64-34,67 гривни;

Российский рубль - 0,4947-0,4956 гривни.

Напомним, 1 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:20 установились на уровне 27,86-27,9 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81-27,85 гривни за доллар.