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Гривна на межбанке стабилизировалась после "качелей"

Четверг, 1 февраля 2018, 17:21
Гривна на межбанке стабилизировалась после качелей

1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84-27,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua., передает "Экономическая правда".

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,81-27,85 гривни;

Евро - 34,64-34,67 гривни;

Российский рубль - 0,4947-0,4956 гривни.

Напомним, 1 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:20 установились на уровне 27,86-27,9 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81-27,85 гривни за доллар.

Темы: НБУвалюта
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