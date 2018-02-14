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Лутковская: Реадмиссия Саакашвили законна, но есть вопрос к ее выполнению

Среда, 14 февраля 2018, 21:15

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что реадмиссия лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили из Украины в Польшу была законной, однако у нее есть вопрос о том, как ее выполнили.

Об этом Лутковская рассказала в интервью "5 каналу".

"Реадмиссия действительно была законной. Другой вопрос, каким образом она выполнялась и не было в этом случае чрезмерного применения силы по отношению к человеку. Это вопрос, который остается. Остается вопрос по транспортировке, это один из вопросов, который я поставила и перед пограничной службой и миграционной. Есть еще некоторые процедурные вопросы, касающиеся именно реадмиссии, на которые я хотела бы получить ответы, и остается еще один вопрос - можно ли осуществлять реадмиссию лица, которое сегодня имеет статус обвиняемого", - отметила омбудсмен.

Лутковская добавила, что обратилась с запросами в Государственную миграционную, пограничную службы и другие ведомства по процедуре реадмиссии Саакашвили.

"Запросы только отправлено, я жду ответа. В зависимости от того, какими они будут, можно будет говорить о нарушении или нет", - сказала она.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских, возвращать не будут", - сказал собеседник УП.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Читайте также "Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины"

Украинская правда
Темы: СаакашвилиПольшаправа человека
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