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Лутковська: Реадмісія Саакашвілі законна, але є питання до її виконання

Середа, 14 лютого 2018, 21:15

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що реадмісія лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі з України до Польщі була законною, однак у неї є питання щодо того, як її виконали.

Про це Лутковська розповіла в інтерв’ю "5 каналу".

"Реадмісія дійсно була законною. Інше питання, яким чином вона виконувалася і чи не було в цьому випадку надмірного застосування сили по відношенню до людини. Це питання, яке залишається. Залишається питання щодо транспортування, це одне з запитань, яке я поставила і перед прикордонною службою і міграційною. Є ще деякі процедурні питання, що стосуються саме реадмісії, на які я хотіла б отримати відповіді, і залишається ще одне питання - чи можна здійснювати реадмісію особи, яка сьогодні має статус обвинувачуваного", – зазначила омбудсмен.

Лутковська додала, що звернулася із запитами до Державної міграційної, прикордонної служби та інших відомств щодо процедури реадмісії Саакашвілі.

"Запити тільки відправлено, я чекаю на відповіді. Залежно від того, якими вони будуть, можна буде говорити про порушення чи ні", - сказала вона.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

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Українська правда

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Теми: СаакашвіліПольщаправа людини
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