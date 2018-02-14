Депутат от БПП заявил, что готов взять Труханова на поруки

Член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов рассказал о намерениях взять мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки.

Об этом он заявил в Соломенском суде Киева во время перерыва в заседании, передает "dt.ua".

"При этом отвечать на вопросы активистов, которые также пришли в суд, выражает ли Голубов позицию президентской фракции по Труханову, депутат не стал", - отмечает издание.

Кроме того, в суде заметили депутата-мажоритарщика из Одессы члена группы "Видродження", экс- "регионала" Александра Пресмана. Однако журналистам не удалось выяснить цель его визита.

Вечером 14 февраля суд начал рассматривать ходатайство САП об избрании меры пресечения Петру Загодиренко. Он работал в компании, которая перепродала Одессе имущество завода "Краян".

Как известно, ранее Труханов заявил, что сам решил прилететь в Киев и даже прервал для этого заграничную командировку, поскольку не скрывается от следствия.

В НАБУ отрицали, что кто-то из представителей мэра Одессы Геннадия Труханова сообщал им о его приезде.

13 февраля в НАБУ подтвердили, что сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение.

Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельман.

23 октября 2017 сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакеты с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписания мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы