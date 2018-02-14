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Депутат від БПП заявив, що готовий взяти Труханова на поруки

Середа, 14 лютого 2018, 22:02

Член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Дмитро Голубов розповів про наміри взяти міського голову Одеси Геннадія Труханова на поруки.

Про це він заявив у Солом'янському суді Києва під час перерви у засіданні, передає "dt.ua".

"При цьому відповідати на питання активістів, які також прийшли до суду, чи висловлює Голубов позицію президентської фракції щодо Труханова, депутат не став", - зазначає видання.

Крім того, у суді помітили депутата-мажоритарника з Одеси члена групи "Відродження", екс-"регіонал" Олександра Пресмана. Однак журналістам не вдалося з'ясувати мету його візиту.

Ввечері 14 лютого почав розглядати клопотання САП про обрання запобіжного заходу Петрові Загодиренку. Він працював у компанії, яка перепродала Одесі майно заводу "Краян".

Як відомо, раніше Труханов заявив, що сам вирішив прилетіти до Києва і навіть перервав для цього закордонне відрядження, оскільки не ховається від слідства.

У НАБУ заперечили, що хтось із представників мера Одеси Геннадія Труханова повідомляв їм про його приїзд.

13 лютого у НАБУ підтвердили, що повідомили про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру. 

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

"Українська правда" у Threads

Теми: судБППОдеса
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