Депутат від БПП заявив, що готовий взяти Труханова на поруки

Член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Дмитро Голубов розповів про наміри взяти міського голову Одеси Геннадія Труханова на поруки.

Про це він заявив у Солом'янському суді Києва під час перерви у засіданні, передає "dt.ua".

"При цьому відповідати на питання активістів, які також прийшли до суду, чи висловлює Голубов позицію президентської фракції щодо Труханова, депутат не став", - зазначає видання.

Крім того, у суді помітили депутата-мажоритарника з Одеси члена групи "Відродження", екс-"регіонал" Олександра Пресмана. Однак журналістам не вдалося з'ясувати мету його візиту.

Ввечері 14 лютого почав розглядати клопотання САП про обрання запобіжного заходу Петрові Загодиренку. Він працював у компанії, яка перепродала Одесі майно заводу "Краян".

Як відомо, раніше Труханов заявив, що сам вирішив прилетіти до Києва і навіть перервав для цього закордонне відрядження, оскільки не ховається від слідства.

У НАБУ заперечили, що хтось із представників мера Одеси Геннадія Труханова повідомляв їм про його приїзд.

13 лютого у НАБУ підтвердили, що повідомили про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру.

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси