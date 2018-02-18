Представители Беларуси и США обсудили введение миротворцев на Донбасс

Глава МИД Беларуси Владимир Макей и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили введение белорусского миротворческого контингента в зону конфликта на Донбассе при согласии всех заинтересованных сторон.

Об этом глава МИД Беларуси заявил в интервью белорусскому телеканалу СТС, пишет "Интерфакс-Запад".

Макей отметил, что Беларусь "подтверждает готовность ввести белорусский миротворческий контингент в зону конфликта в Украине".

"Именно об этом мы говорили с представителем США. ... Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - отметил Макей.

Он напомнил, что о возможности ввода белорусских миротворцев в этот регион президент Беларуси заявлял в октябре 2014 года.

"Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу – намного более трудное дело, чем это было тогда", - добавил Макей.

В сентябре 2017-го президент РФ предложил разместить миротворцев ООН на линии разграничения. ... Задача состоит в том, чтобы сблизить позиции (Украины и РФ о миротворцах. - ред.), найти, возможно, какое-то компромиссное решение", - заявил глава МИД.

Ранее в МИД Беларуси сообщили, что Макей и Волкер обсудили возможности урегулирования конфликта на полях 4-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям об этапах внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, будут в ней участие. В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.