Хроника 21 февраля. Прощание с героями Небесной Сотни и Януковича – в отставку

Найцікавіше: 2007. Депутати від БЮТ запустили процес розпуску парламенту 2012. ВР дозволила Азарову бути прем’єром після досягнення 65 років 2014. На Майдані вшановують пам’ять загиблих з Небесної Сотні

2001, середа

– До акції "Україна без Кучми" офіційно приєдналися партія "Батьківщина" і Незалежна профспілка гірників України, яка вже оголосила передстрайкову готовність.

– Напередодні голосування про недовіру генпрокурору Михайлу Потебеньку прем'єр Віктор Ющенко заявив, що проти відставки очільника Генпрокуратури.

2002, четвер

– Лідери світової художньої гімнастики росіянки Аліна Кабаєва та Ірина Чащина дискваліфіковані на два роки за застосування забороненого препарату – фуросеміду.

Через такий вердикт Міжнародної федерації гімнастики українка Тамара Єрофеєва, яка на ЧС-2001 року була третьою слідом за дискваліфікованими росіянками, стає абсолютною чемпіонкою світу, а її співвітчизниця Ганна Безсонова отримує бронзу.

2003, п'ятниця

– Екс-майор Управління держохорони Микола Мельниченко заявив, що "найближчим часом" у розпорядження Міністерства юстиції США буде передано речові докази по справі Георгія Гонгадзе – диктофон та оригінали записів, зроблених ним у кабінеті президента Леоніда Кучми.

2005, понеділок

– Секретар РНБО Петро Порошенко заявив, що не змагатиметься за владу з прем’єром Юлією Тимошенко та держсекретарем Олександром Зінченком.

В ефірі "5 каналу" Порошенко запевнив, що команда, яка стоїть за президентом Віктором Ющенком, як і раніше, консолідована, і будь-які питання її члени готові вирішувати колегіально.

2006, вівторок

– Угода про відновлення помаранчевої коаліції буде базуватися на проекті документа, запропонованому блоком Юлії Тимошенко, повідомив заступник керівника виборчої кампанії блоку "Наша Україна" Роман Зварич.

Того ж дня лідер БЮТ підписала угоду про створення помаранчевої коаліції в односторонньому порядку, а її текст направлено президенту Віктору Ющенку, першому номеру виборчого списку "Нашої України", прем’єру Юрію Єханурову та голові Соцпартії Олександру Морозу.

2007, середа

– 15 депутатів БЮТ захопили електрощитову, через що у Верховній Раді не працює електронна система "Рада", з допомогою якої проводяться голосування.

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила що найближчими днями БЮТ і "Наша Україна" оголосять про спільний алгоритм подальших опозиційних дій, узгоджених із президентом Віктором Ющенком.

2 квітня 2007 року президент Віктор Ющенко підписав указ про розпуск Верховної Ради. За два місяці він домовився з прем'єром Віктором Януковичем та головою ВР Олександром Морозом про проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня 2007 року.

2008, четвер

– Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і прем'єр Юлія Тимошенко на зустрічі в Москві не змогли досягти домовленості по деталях російсько-українських газових відносин, повідомив офіційний представник російського холдингу Сергій Купріянов.

2011, понеділок

– Президент Віктор Янукович підтримав ідею екс-президента Леоніда Кравчука про створення Конституційної асамблеї для підготовки змін до Конституції та підписав відповідний указ про сприяння діяльності асамблеї.

2012, вівторок

– Верховна Рада дозволила дуже важливим чиновникам пенсійного та передпенсійного віку залишатися на службі після досягнення 65 років.

Саме у 2012 році 65 років виповнилося прем'єру Миколі Азарову.

2013, четвер

– Київ шукатиме моделі співпраці з Митним союзом, не порушуючи своїх міжнародних зобов'язань.

Про це заявив президент Віктор Янукович після тристоронніх переговорів із керівниками Польщі Броніславом Коморовським та Словаччини Іваном Гашпаровичем у польському місті Вісла.

2014, п'ятниця

Хроніка Революції Гідності.

– У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили загибель 77 людей з часу загострення протистояння в Києві з 18 лютого 2014 року.

Кияни масово йдуть на Майдан, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв.

– З урядового кварталу масово від’їжджають автобуси з силовиками, а київський метрополітен відновив роботу всіх станцій, крім "Хрещатика" та "Майдану Незалежності", які працюють для переходу пасажирів.

– Лідери опозиції Віталій Кличко, Олег Тягнибок й Арсеній Яценюк та президент Віктор Янукович підписали угоду про врегулювання політичної ситуації.

Глави МЗС Польщі Радослав Сікорський та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер засвідчили підписання. З боку Франції був присутній глава Департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє.

– Верховна Рада повернула в дію Конституцію 2004 року. За таке рішення проголосували 386 депутатів.

Також парламент ухвалив закон про недопущення переслідувань затриманих учасників масових акцій протесту, відсторонив в.о. глави МВС Віталія Захарченка від займаної посади та ухвалив законодавчі зміни, які дозволяють звільнити засуджену Юлію Тимошенко.

– Жіноча збірна України з біатлону виборола "золото" в естафеті на Олімпійських іграх у Сочі.

– Присутні на Майдані люди освистали лідерів опозиції, які вийшли до них, щоб розповісти про підписання угоди з Януковичем про врегулювання кризи.

"Якщо ви завтра до 10 ранку не виступите з заявою, щоб Янукович ішов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю, я вам клянуся", – заявив зі сцени один із сотників "Самооборони" Володимир Парасюк.

– Президент Віктор Янукович з обмеженим колом особливо довіреної охорони пізно ввечері вилетів до Харкова.

2015, субота

– Бойовики продовжили обстрілювати Авдіївку. У результаті прямого влучення снаряду в кафе "Бревно" загинули троє місцевих жителів, повідомив начальник облуправління МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін.

2016, неділя

– Один український військовий загинув за минулу добу в зоні проведення АТО. На Маріупольському напрямку в результаті бойового зіткнення знищено диверсійно-розвідувальну групу Збройних сил Російської Федерації.

"Загинули троє та дістали поранення п'ятеро російських військових", – повідомили в ГУ розвідки Міноборони України.

– Від України на "Євробачення-2016" у Стокгольм поїде співачка Джамала.

У травні 2016 року на пісенному конкурсі "Євробачення" Джамала здобула перемогу.

2017, вівторок

– Двоє українських військових дістали поранення, ще семеро поранилися внаслідок підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої за минулу добу в зоні проведення АТО. Протягом дня ще один боєць зазнав поранень.

– Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Олег Поліщук, для УП