От правоохранителей требуют извинений за раздевание женщин в суде

Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе первый вице-спикер Ирина Геращенко извинилась за действия правоохранителей, которые устраивали дополнительный осмотр журналисткам в Оболонском районном суде 21 февраля.



Об этом она пишет в Facebook.



"Уважаемые коллеги-журналистки. Я полностью разделяю ваше возмущение действиями представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин-представительниц СМИ", - пишет Геращенко.



"Я, как представитель власти, приношу извинения вам, уважаемые коллеги, за эти чужие действия. Простите", - отметила вице-спикер.



Также соответствующее публичное заявление с протестом против таких действий силовых структур сделало межфракционное объединение депутатов Верховной Рады "Равные возможности".



В частности МФО осудило позорное нарушение прав человека в Оболонском районном суде города Киева, которое состоялось во время допроса свидетелей по делу Януковича 21 февраля.



Нардепы отмечают, что так называемые "меры безопасности", которые были приняты на том заседании, касались исключительно женщин-журналисток, которые заходили в суд по редакционным удостоверениям, и происходили с нарушением требований к порядку проведения мер личного досмотра и дерзким обращением с стороны правоохранительных органов.



"МФО "Равные возможности" осуждает эти акты унижения женщин, которых заставляли не только снимать верхнюю одежду, но и обнажаться в туалете! Такие действия со стороны Национальной полиции Украины являются недопустимыми и требуют публичных объяснений и извинений", – идет речь в заявлении.

Как сообщалось, 21 февраля в Оболонском райсуде, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.



В частности, они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается указанное дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

В столичной полиции "Украинской правде" рассказали, что при проверке полицейские в частности остановили активистку движения Femen и пригласили ее для установления личности и профилактической беседы.

Сами правоохранители объяснили усиленные меры безопасности статусом свидетеля Петра Порошенко.

Как известно, в феврале 2018 года активистка Femen атаковала обнаженным телом президента Украины во время его визита на Венский бал в Австрии.