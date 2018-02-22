Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 22 февраля 2018, 20:39

Нидерланды отменяют закон о пресловутом референдуме, Украина будет строить поезда Маска, Московский мост уже не Московский, Ryanair таки идет в "Борисполь" – новости, которые обсуждали 22 февраля.

О Нидерландах. Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

О Hyperloop. В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

О Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что переговоры между Украиной и Ryanair были успешны, и компания начнет свои полеты из аэропортов "Львов" и "Борисполь" осенью этого года.

О Саакашвили. Госпогранслужба ответила "Украинской правде", что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии Саакашвили вернули в Польшу, ни о стоимости перелета.

О новом главе КС. Стало известно, что служащие "Украинский морской транспортной компании", соучредителем которого является брат нового председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, причастны к хищению средств госпредприятия "Укрхимтрансаммиак".

О взятке Холодницкому. Судья Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный, которого подозревают в даче взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжает вершить правосудие.

О Московский мост. Киевский городской совет переименовал Московский мост в столице на Северный.

О западных КПП. Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Темы: СаакашвилисудЕСавиазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: