Главные новости дня – за 60 секунд

Нидерланды отменяют закон о пресловутом референдуме, Украина будет строить поезда Маска, Московский мост уже не Московский, Ryanair таки идет в "Борисполь" – новости, которые обсуждали 22 февраля.

О Нидерландах. Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

О Hyperloop. В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

О Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что переговоры между Украиной и Ryanair были успешны, и компания начнет свои полеты из аэропортов "Львов" и "Борисполь" осенью этого года.

О Саакашвили. Госпогранслужба ответила "Украинской правде", что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии Саакашвили вернули в Польшу, ни о стоимости перелета.

О новом главе КС. Стало известно, что служащие "Украинский морской транспортной компании", соучредителем которого является брат нового председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, причастны к хищению средств госпредприятия "Укрхимтрансаммиак".

О взятке Холодницкому. Судья Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный, которого подозревают в даче взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжает вершить правосудие.

О Московский мост. Киевский городской совет переименовал Московский мост в столице на Северный.

О западных КПП. Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.