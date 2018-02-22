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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 22 лютого 2018, 20:39

Нідерланди скасовують закон про горезвісний референдум, Україна будуватиме потяги Маска, Московський міст вже не Московський, Ryanair таки йде в "Бориспіль" – новини, які обговорювали 22 лютого.

Про Нідерланди. Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про Hyperloop. У місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Про Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори між Україною та Ryanair були успішні, і компанія почне свої польоти з аеропортів "Львів" та "Бориспіль" восени цього року.

Про Саакашвілі. Держприкордонслужба відповіла "Українській правді", що не володіє інформацією ні про літак, яким екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, ні про вартість перельоту.

Про нового голову КС. Стало відомо, що службовці "Української морської транспортної компанії", співзасновником якого є брат новопризначеного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука, причетні до розкрадання коштів держпідприємства "Укрхімтрансаміак".

Про хабар Холодницькому. Суддя Кіровського райсуду Дніпра Геннадій Підберезний, якого підозрюють у дачі хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, продовжує вершити правосуддя.

Про Московський міст. Київська міська рада перейменувала Московський міст у столиці на Північний.

Про західні КПП. Євросоюз офіційно повідомив, що припиняє фінансування проектів з розбудови більше ніж 10 КПП на західному кордоні України, причому частину коштів Україна буде вимушена повернути.

За попередніми даними, сумарна вартість фондів, які були запропоновані Україні, але не використані нею, становить близько 27 млн євро.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілісудЄСавіазаконодавство
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