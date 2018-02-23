Колобов не давал разоблачительных показаний – адвокат

Адвокат экс-министра финансов Юрия Колобова, подозреваемого в хищении средств, Игорь Фомин заявляет, что его клиент не давал разоблачительных показаний.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Такого не было. Не было места разоблачительным показаниям", - сказал он, комментируя сообщение ГПУ о том, что дело против Колобова закрыли потому, что он дал разоблачительные показания, и что закончились сроки исковой давности.

"Я позвонил в ГПУ и отметил, что если они не опровергнут эту информацию, я подам на них в суд", - добавил Фомин.

Он рассказал, что Колобова два раза допрашивали в Испании.

"Его допрашивали в Испании дважды. Когда получил подозрение – это было в Мадриде. Второй раз, когда меняли подозрение ему, когда была переквалификация, после проведения экспертизы. Эксперт-полиграфолог подтвердил обстоятельства, что никаких хищений и причинения убытков государству не совершено и переквалифицировали на служебную халатность. Это было в Барселоне", - сказал Фомин.

Он также добавил, что после этого есть два решения Печерского суда.

"И фактически Испания дала ему политическое убежище", - подытожил Фомин.

Как известно, 21 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.

В ГПУ на это заявили, что прокуратура иногда должна принимать непопулярные решения.

Позже на запрос УП в Генпрокуратуре объяснили закрытие дела против Колобова, тем, что он дал разоблачительные показания, и что закончились сроки исковой давности.

Но через 1,5 часа после выхода материала в редакцию УП позвонили из ГПУ и попросили исключить из новости абзац об разоблачительных показаниях. В Генпрокуратуре аргументировали это тем, что дали ложную информацию.