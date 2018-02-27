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Украине не придется возвращать конфискованные деньги Януковичу – Енин

Вторник, 27 февраля 2018, 11:44

Заместитель генпрокурора Евгений Енин называет мифом заявления о том, что Украине придется возвращать деньги Януковичу.

Об этом он сказал в интервью "Лига".

"Это олицетворение мифов, которые существуют вокруг этого уголовного производства", - сказал Енин.

По его словам, судебное решение о спецконфискации критикуют те, у кого эти деньги отобрали, и те, кто "с политическими лозунгами борется с коррупцией только на словах".

Енин отметил, что судебное решение по спецконфискации не первое, и не последнее.

"Перед тем, как выйти на специальную конфискацию 1,5 млрд, было около 30 судебных решений и около 30 человек привлечены были к уголовной ответственности. Речь шла о фактах разворовывания средств и их отмывание. Последнее судебное решение просто поставило точку и позволило нам конфисковать эти деньги", - сказал замгенпрокурора.

Он добавил, что, по состоянию на середину февраля, не освоенными остаются около 7 миллионов из конфискованных 1,5 миллиарда долларов.

"Мы тщательно отслеживаем использование средств, полученных в результате такого тяжелого труда следователей и прокуроров. Вот, например, недавний запуск крылатой ракеты Украины был проведен частично за счет конфискованных денег", - отметил Енин.

Он также уверен, что Янукович не сможет обжаловать свой заочный приговор через Европейский суд по правам человека.

"Речь не идет о том, что ЕСПЧ может отменить решение украинского суда. ЕСПЧ может только установить определенные нарушения базовых прав лица в рамках судебного процесса в Украине", - сказал замгенпрокурора.

Он подчеркнул, что даже если ЕСПЧ обнаружит нарушения, и если они будут иметь кардинальное значение для результатов судебного процесса, то все равно украинский суд будет решать, как имплементировать решение ЕСПЧ.

"Но действительно, в случае нарушений прав человека, украинское государство должно компенсировать в той или иной степени вред, нанесенный интересам человека. Это, кстати, касается и тех мифов о возможности обжалования в ЕСПЧ кейса о 1,5 млрд", - подытожил Енин.

Как известно, 28 марта 2017 года Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом приговор суда был засекречен.

10 января 2018 года "Украинская правда" опубликовала данное "секретное" судебное решение, которое передал телеканал Al Jazeera.

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Темы: спецконфискацияЯнуковичГенпрокуратура
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