Саакашвили говорит, что АП заплатила автомобилистам за срыв его митинга

Лидер "Движения новых сил" Саакашвили заявляет, что ОО "Авто Евро Сила" по заказу Администрации президента планирует провести в центре Киева акцию 4 февраля, чтобы помешать проведению "Марша за импичмент".

Об этом он написал в субботу в Facebook.

"Только узнал, что у организации "Авто Евро Сила" намечается акция протеста 4 февраля на Крещатике. Причем в последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным Маршем за отставку Порошенко", - заявил он.

"У меня есть точная информация, что глава "Авто Евро Силы" получил деньги от Администрации президента, чтобы помешать нашему Маршу, одновременно администрация выставила металлические конструкции на Крещатике, чтобы мы не смогли поставить сцену", - утверждает Саакашвили.

Вместе с тем, руководитель ОО "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич в комментарии "Украинской правде" назвал обвинения Саакашвили абсолютной профанацией и подменой фактов.

"Это абсолютная профанация, это подмена фактов, и он (Саакашвили - ред.) будет отвечать за это публично. Этот скандал мы так просто не оставим", - заявил Ярошевич.

По его словам, он не имел контактов с Администрацией президента и не планирует их иметь.

"Мы общественная организация, мы вне политики. Мы добиваемся своих интересов сугубо правовым путем и не идем ни на какие договорняки", - сказал руководитель "Авто Евро Силы".

Он также заявил, что в пятницу ему угрожал народный депутат Юрий Деревянко, о чем представители ОО уже подали заявление в полицию.

"Вчера у меня была встреча с Деревянко, где Деревянко мне угрожал, что он будет вести свою акцию вопреки всем договоренностям. И если машины будут стоять у него на пути, то они все пострадают", - утверждает Ярошевич.

"Мы будем сегодня просить Нацполицию о выделении нам охраны от таких неадекватных руководителей как Деревянко и Саакашвили", - добавил он.

Ярошевич также заявил, что "Авто Евро Сила" попросила обеспечить безопасность акции 4 февраля участников АТО и представителей "Правого сектора".

Руководитель ОО добавил, что проведение акции 4 февраля было санкционировано еще 13 января.

"Акция запланирована не только в Киеве. В каждом областном центре Украины будет проходить автопробег с митингом под горгосадминистрацией", - сказал он.

По словам Ярошенко, сначала начало акции планировалось на 10 утра, но потом ее решили перенести на 7:30 именно для того, чтобы не столкнуться со сторонниками Саакашвили.

"Украинская правда" также пыталась получить комментарий Администрации президента относительно обвинений Саакашвили.

Однако руководитель Главного департамента информационной политики АП Андрей Жигулин отказался комментировать эту информацию по телефону в субботу, предложив прислать официальный запрос.

Согласно пресс-релизу акции "Авто Евро Силы", 4 февраля пройдет акция за доступную растаможку автомобилей на еврономерах.

В 7:30 возле Международного выставочного центра на метро Левобережная соберется общественность, в 9:00 колонна автомобилей отправится в направлении центра столицы и проедет по главным улицам. Отмечается, что участие в акции планируют принять 500 автомобилей.

"Марш за импичмент" запланирован на 12:00.

"4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12:00. Наверное, традиционно пойдем от Парка Шевченко, а потом будет большое собрание на Майдане", - заявлял ранее Саакашвили.

Как известно, Михеила Саакашвили задержали 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке. Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



По утверждению ГПУ, Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Прокуратура просила для задержанного Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Печерский райсуд отказался арестовывать Саакашвили.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

17 декабря Саакашвили после участия в "Марше за импичмент" и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на ул. Институтской будет обустроен "координационный штаб". После этого участники "Марша" прорвались в холл Октябрьского дворца, где проходил концерт.

Сам Саакашвили заявил, что не призывал участников акции к захватуОктябрьского дворца.

Также Саакашвили заявил, что готов идти на переговоры с президентомУкраины Петром Порошенко и писал ему письмо с призывом к деэскалации конфликта и началу политического диалога.