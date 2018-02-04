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Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС

Воскресенье, 4 февраля 2018, 23:30

Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.

Об этом говорится в новейшем стратегическом документе Еврокомиссии, о котором, ссылаясь на издание Die Welt, пишет DW.com.

"К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС", - сказано в документе.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе. По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в союз, но только если "они выполнят все необходимые условия".

Хан подчеркнул, что дверь в ЕС открыта для стран западных Балкан, но только "при соответствующих усилиях с их стороны - таковы условия сделки".

Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС.

"Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии.

В интервью DW в ноябре Йоханнес Хан заявил, что дверь в ЕС останется открытой и для Украины, Молдавии и Грузии, однако не сделал никаких прогнозов по срокам.

"Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможны и реалистичны? Нужно претворять в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь", - подчеркнул он.

Темы: ЕССербияЧерногорияЕврокомиссия
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