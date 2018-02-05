Высший совет правосудия определила потенциальных коллег

Высший совет правосудия завершил прием документов от кандидатов на три вакантных должности членов в этом органе.

Об этом сообщил секретариат ВСП 2 февраля.

Кандидатов будет выбирать ХV очередной съезд судей Украины, который состоится 5-6 марта.

Кандидаты на должности членов ВСП: Осипов Юрий, Завальнюк Игорь, Чорненька Даниила, Эпель Оксана, Чумаченко Татьяна, Васильцов Олег, Гирич Сергей, Рябишин Андрей, Снегирев Виталий, Преснякова Анжелика, Фролов Александр, Швецова Лариса, Чумак Сергей, Затолочный Виталий, Сасевич Александр, Соловьев Владимир, Мороз Игорь, Брегей Роман, Лазаренко Анатолий, Говоруха Владимир, Груицкая Людмила, Волкова Елена, Загородный Анатолий, Гордимов Анатолий, Ченцова Светлана, Багрий Тарас, Еремейчук Сергей, Гулак Наталья, Хорошун Оксана, Агеев Александр, Васянович Владимир, Жданова Валентина, Орлянская Валентина, Вус Светлана.

Высший совет правосудия, в частности, вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание под стражей или арестом; участвует в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

Кроме того, 2 февраля завершился прием документов от кандидатов на членство в Высшей квалификационной комиссии судей.

Из 8 кандидатов тот же съезд судей выберет одного нового члена.

Кандидаты на должности членов ВККС: Сиротников Роман, Соломаха Людмила, Павлишин Олег, Слипченко Александр, Хорошун Оксана, Боровицкий Александр, Гладий Степан, Гапончук Виктор.

Среди функций ВККС: проведение отбора кандидатов для назначения на должность судьи; предоставление рекомендаций о назначении кандидата на должность судьи; проведения квалификационной оценки судей; внесение рекомендации о переводе судей, кроме перевода как дисциплинарной санкции; ведения судебного досье и тому подобное.