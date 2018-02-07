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Был напуган и запутался: Полторак прокомментировал показания Тенюха

Среда, 7 февраля 2018, 16:56
Был напуган и запутался: Полторак прокомментировал показания Тенюха

Министр обороны Степан Полторак заявил, что  бывший и. о. министра обороны Игорь Тенюх не разобрался в фактах, когда сказал, что решение о выводе украинских войск из Крыма было принято по инициативе Полторака и Пашинского.

Об этом он сказал в эфире телеканал "112 Украина".

Министр считает, что Тенюх, вероятно, был напуган и не разобрался в фактах, о которых говорил, поскольку на момент принятия решения по выводу войск он (Полторак - ред) не был командующим Нацгвардии.

"Я не знаю, насколько этот протокол (допроса, - ред) соответствует действительности. Если он соответствует действительности и такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что господин Тенюх настолько был напуган, не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет, потому что комментарий вообще неадекватен", - сказал он.

"На момент принятия решения по выводу военных формирований ВС из Крыма я даже не был командующим Нацгвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014 года. Членом СНБО я стал 27 октября 2014, когда уже стал министром обороны", -добавил Полторак.

Он отметил, что не знает, как мог влиять на порядок вывода войск из Крыма и никакого решения по этому поводу не принимал.

"Только после того, как было принято решение руководством страны о выводе из Крыма всех силовых подразделений, Нацгвардия выполнила этот приказ и я, как и. о. командующего Нацгвардии, потому это чистая ложь господина Тенюха, если он об этом сказал", - подытожил министр.

Ранее адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк обнародовал копии допроса бывшего и. о. министра обороны Игоря Тенюха, который якобы заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято во время заседания СНБО по инициативе тогдашних главы Администрации президента Сергея Пашинского и руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны).

Украинская правда

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