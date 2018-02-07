Кличко готовится отбирать заброшенные исторические здания у владельцев

Заброшенные из-за бездействия владельцев исторические дома в Киеве, вероятно, будут возвращать в коммунальную собственность.



Как сообщает сайт столичного главы Виталия Кличко, такое политическое решение могут принять в ближайшее время.



"Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины", – заявил журналистам мэр.



Он отметил, что разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии, а то и намеренно поджигают их.



Кличко добавил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюсти все юридические процедуры.



"Мы работаем исключительно в правовом поле. И, к сожалению, это требует немного больше времени для того, чтобы собрать соответствующие документы, обратиться в прокуратуру и, соответственно, суды, принимающие решения. Политическое же решение мы будем принимать в ближайшее время на сессии Киевсовета", – отметил Кличко.



Он заверил, что задача городских властей – уберечь исторические здания от разрушения, чтобы Киев оставался старинным, историческим городом.