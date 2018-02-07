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Кличко готовится отбирать заброшенные исторические здания у владельцев

Среда, 7 февраля 2018, 19:43

Заброшенные из-за бездействия владельцев исторические дома в Киеве, вероятно, будут возвращать в коммунальную собственность.

Как сообщает сайт столичного главы Виталия Кличко, такое политическое решение могут принять в ближайшее время.

"Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины", – заявил журналистам мэр.

Он отметил, что разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии, а то и намеренно поджигают их.

Кличко добавил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюсти все юридические процедуры.

"Мы работаем исключительно в правовом поле. И, к сожалению, это требует немного больше времени для того, чтобы собрать соответствующие документы, обратиться в прокуратуру и, соответственно, суды, принимающие решения. Политическое же решение мы будем принимать в ближайшее время на сессии Киевсовета", – отметил Кличко.

Он заверил, что задача городских властей – уберечь исторические здания от разрушения, чтобы Киев оставался старинным, историческим городом.

Темы: КиевВиталий Кличкоисториязаконодательство
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