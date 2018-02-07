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Кличко готується відбирати занедбані історичні будинки у власників

Середа, 7 лютого 2018, 19:43

Занедбані через бездіяльність власників історичні будинки у Києві, ймовірно, повертатимуть у комунальну власність.

Як повідомляє сайт столичного голови Віталія Кличка, таке політичне рішення можуть ухвалити найближчим часом.

"Хочу попередити власників тих будівель, які знаходяться в занедбаному стані: ми будемо зараз розглядати і ухвалювати політичне рішення Київради щодо повернення таких будинків у власність громади", – заявив журналістам мер.

Він зауважив, що руйнуються історичні будівлі через те, що їхні власники не вкладають кошти в реставрацію чи підтримку будівель у належному стані, а то й навмисно підпалюють їх.

Кличко додав, що питання повернення будівель із приватної у комунальну власність потребуватиме певного часу, адже необхідне дотримання усіх юридичних процедур.

"Ми працюємо виключно у правовому полі. І, на жаль, це потребує трохи більше часу для того, щоб зібрати відповідні документи, звернутись до прокуратури і, відповідно, судів, які ухвалюють рішення. Політичне ж рішення ми будемо приймати найближчим часом на сесії Київради", – зазначив Кличко.

Він запевнив, що завдання міської влади – вберегти історичні будівлі від руйнування, щоб Київ залишався старовинним, історичним містом.

Теми: КиївВіталій Кличкоісторіязаконодавство
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