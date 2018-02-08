Сытник не говорит, есть ли дела на "окружение Порошенко" и о вояже Луценко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не стал рассказывать, есть ли производства о коррупции людей из окружения президента Петра Порошенко.



На соответствующий вопрос на пресс-конференции он отметил, что слово "окружение" не процессуальное.



"В рамках закона реагируем (на факты коррупции – ред.)... Есть дела – а вы сами решайте, к какому окружению они относятся", – сказал Сытник.



Кроме того, на вопрос, будут ли антикоррупционные органы рассматривать факт отдыха генерального прокурора Юрия Луценко на Сейшельских островах, директор НАБУ ответил лишь:



"Если будет достаточно оснований, чтобы регистрировать производства и объявлять подозрение, мы будем исследовать это все. Независимо от того, кто какие должности занимает".

Как известно, 2 января 2018 года генпрокурор Юрий Луценко и нардеп Ирина Луценко зафиксировали в декларациях, что получили от старшего сына Александра в подарок по 170 тысяч гривен (порядка 10 тысяч евро).

Юрий Луценко объяснил, что сын подарил родителям поездку – и вся семья отдохнула 7 дней за рубежом по случаю сентябрьской свадьбы сына и 30-летия совместной жизни Юрий и Ирины Луценко.

Также генпрокурор заявил, что властная семья отдыхала на Сейшельских островах "без излишеств" – и имеет законные средства на это. "Отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", – объяснил глава ГПУ.

Журналисты программы "Схемы" подсчитали, что такой отдых в конце 2017 года мог стоить минимум 52 тысячи евро, так как семья арендовала на Сейшелах 3 виллы.

На это генпрокурор показал свои доходы и сообщил, что "сын оплатил перелет" – именно это указано в декларациях, а проживание, которое составило порядка 20 тысяч долларов на троих, Ирина и Юрий оплатили сами.

"В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тысяч гривен ежемесячно. Ира – более 110 тысяч дохода", – сообщил глава ГПУ.