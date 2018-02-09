Левочкин просил деньги у олигархов для Манафорта - СМИ

Заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин просил деньги у украинских олигархов для бывшего политтехнолога и советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

Об этом "Громадському" сообщил журналист Фрэнк Фоер, который ранее опубликовал расследование в The Atlantic о Манафорте.

"Манафорт мог обратиться к Сергею Левочкина, а тот - к Януковичу, и сказать: Манафорт хочет 10 миллионов долларов. Янукович отвечал: хорошо, дай ему эти 10 миллионов. Тогда Левочкин обращался к ряду украинских олигархов и говорил: ты должен дать миллион долларов", - рассказал журналист.

Как утверждает Фоер со ссылкой на собственные источники, Левочкин получал собственный кусок от этих денег - "то есть маржу за то, что собирал эти деньги от имени Манафорта".

"Громадське" отмечает, что обратилось за комментарием к Левочкину. Однако на момент публикации не получило ответа.

Кроме Левочкина, Манафорт был знаком с Ринатом Ахметовым. По информации журналиста, Манафорта с Ахметовым познакомил российских олигарх Олег Дерипаска во время Помаранчевой революции.

"Ахметов помог связать Манафорта с Януковичем. Когда тот находился в Чехии сразу после Помаранчевой революции, команда Манафорта приехала встретиться с ним. Они наладили сотрудничество. Когда Януковичу понадобилась лицо, которому он мог бы довериться, он обратился к Полу Манафорту", - отметил Фоер.

Журналист добавил, что одной из основных целей работы Манафорта было создание визуальной картины относительно заключения Юлии Тимошенко.

Фоер сказал, что в период своей работы в Украине Манафорт пытался оправдывать заключение Юлии Тимошенко.

"Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера", - пояснил журналист.

В своем опубликованном расследовании Фрэнк Фоер также утверждает, что после победы "Партии регионов" на парламентских выборах "олигархи, которые финансировали ее, с огромным уважением относились к Манафорту", оплачивая его услуги, несмотря на то, что запрашиваемые суммы были больше, чем Манафорт получал до работы в Украине.

Как известно, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.