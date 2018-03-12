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Комитет рекомендовал Раде снять с Бакулина неприкосновенность

Понедельник, 12 марта 2018, 14:40

Регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, на задержание и арест нардепа "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

За такое решение единогласно проголосовали в понедельник члены комитета.

Комитет признал законными все три представления ГПУ на Бакулина.

Нардеп от "Оппоблока" Михаил Папиев не принимал участия в голосовании, поскольку у него конфликт интересов с Бакулиным.

После этого генпрокурор заявил журналистам, что комитет дал высокие оценки качества следствия.

Луценко надеется, что Верховная Рада во вторник поддержит его представления и проголосует за привлечение Бакулина к ответственности.

Как известно, 12 марта регламентный комитет рассматривал представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина.

Рассмотрение состоялось без присутствия Бакулина, который сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

Во время заседания комитета генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Луценко отмечал, что представление касается подозрений по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и других статей в деле о так называемых "вышки Бойко".

По словам генпрокурора, Бакулин, несмотря на то, что является нардепом, территорию Украины давно не посещал.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марта 2014 был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаБакулинГенпрокуратура
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