Савченко вызвали на допрос в СБУ, она уехала за границу

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта - ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", - сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко заявил, что Савченко имеет "полные основания" посетить это мероприятие.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что сотрудничество Савченко со следствием очень важно и для самого депутата, и для страны.

"И я никому не рекомендую насмехаться над отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины", - заявил Луценко.

Он сказал, что в этом деле будут и другие следственные действия по "другим членам этого террористического заговора".

Как известно, 8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что спецслужба имеет "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у Рубана, для совершения терактов в центре Киева, а также о связи задержанного с Виктором Медведчуком.

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Евгений Кизилов, УП