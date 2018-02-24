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ГПУ попросила у Нидерландов голос Саакашвили

Суббота, 24 февраля 2018, 10:11
ГПУ попросила у Нидерландов голос Саакашвили

Генпрокуратура направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит отобрать у лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцы голоса. 

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин. 

"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - заявил он. 

По словам Енина, Нидерланды будут это делать самостоятельно, согласно поручению.

Также Енин уточнил, что образцы голоса Саакашвили может предоставить только добровольно.

"Безусловно, это его право. А если он откажется, то это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами", - добавил заместитель генпрокурора. 

Сам Саакашвили в свою очередь на своей странице в Facebook 24 февраля заявил: "В любом случае .... я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать "дело".

 

Как известно, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко выступил с обвинением Михеила Саакашвили в получении от беглого бизнесмена Сергея Курченко денег на деятельность в Украине, что Луценко доказывал, демонстрируя аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили.

В свою очередь лидер РНС заявил, что с Курченко не знаком, а в РНС обнародованные аудиозаписи назвали монтажем и заявили о намерении передать их на экспертизу.

5 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины. 

Саакашвили обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже уплатил штраф. Также ему инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" (ч 2. статьи 256). 

Грузия требовала экстрадиции Саакашвили из Украины: суд заочно приговорил его к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и вывезли в неизвестном направленнии. Позже в Госпогранслужбе заявили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу, которая приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии. Саакашвили выдворили накануне допроса в суде по делу о расстрелах на Майдане.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей и оформил там удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

21 февраля лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

2 марта Верховный Суд Украины продолжит рассмотрение иска Саакашвили к президенту Петру Порошенко о лишении украинского гражданства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГенпрокуратура
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