ГПУ остановила следствие по делу Саакашвили, потому что обратилась к Нидерландам

Генпрокуратура 6 марта остановила расследование дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в совершении преступления.



Об этом говорится в постановлении Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба РНС.



В постановлении указывается, что досудебное расследование в уголовном производстве против Саакашвили остановлено в связи с необходимостью "выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".



"Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с УПК досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - говорится в постановлении ГПУ.



Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявляет, что решением остановить уголовное производство, ГПУ признала необоснованность подозрения Саакашвили.

"В действиях ГПУ также усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но чтобы не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - отметил Чернолуцкий.



Адвокат заверил, что защита Саакашвили будет обжаловать действия Генпрокуратуры и требовать не остановки, а закрытие надуманной уголовного дела.

Как известно, защита Михеила Саакашвили 1 марта обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела "о деньгах Курченко" в отношении экс-президента Грузии.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретитьлидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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