Бундестаг поддержал кандидатуру Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии.

Об этом сообщает Spiegel, передает Европейская правда.

Таким образом, Ангела Меркель в четвертый раз возглавила немецкое правительство.

За нее проголосовали 364 депутата из 709 членов Бундестага. При этом для переизбрания ей достаточно было 355 голосов.

Отметим, что у блока ХДС/ХСС вместе с левоцентристскими социал-демократами - 399 мест.

Во время первого избрания Меркель канцлером в 2005 году за нее проголосовали 397 депутатов из 614. Она получила на 51 голос меньше, чем теоретически большая коалиция ХДС-ХСС и СДПГ могла за нее дать.

В 2009 году за Меркель проголосовали 323 члена коалиции ХДС-ХСС и "зеленых" из 622 членов парламента. Стоит отметить, что в целом коалиция тогда составляла 332 депутата, а для избрания Меркель нужны были 312 голосов.

В 2013 году Меркель поддержали 462 из 630 депутатов. Большая коалиция ХДС-ХСС и социал-демократов тогда составляла 504 члена.

Напомним, 12 марта в Берлине лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) подписали соглашение о создании "большой коалиции"..

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