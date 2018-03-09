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Рубана взяли под стражу на 60 суток

Пятница, 9 марта 2018, 13:21
Рубана взяли под стражу на 60 суток
Фото - Эльдар Сарахман, УП

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Судья постановил ходатайство следователя, согласованное с военной прокуратурой, удовлетворить.

Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней.

Под стражей Рубан будет находиться до 6 мая.

Адвокат Виталий Погосян заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Перед оглашением решения суда Рубан коротко пообщался с журналистами. 

На вопрос, что происходит, Рубан ответил: "Черная полоса в отношениях с СБУ". 

При этом он заявил, что у него "нет большего врага, чем Медведчук".

"Перестаньте меня с ним связывать", - заявил Рубан.

Также в суд приехала нардеп Надежда Савченко.

Надежда Савченко приехала поддержать Рубана в Шевченковском райсуде Киева.
Надежда Савченко приехала поддержать Рубана в Шевченковском райсуде Киева.
Фото - Оксана коваленко, УП

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружияИнформацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Около 12:00 9 марта Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей. 

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

Прокуратура просила для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Украинская правда

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Темы: Рубан оружиеАТОсудСБУ
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