Рубана взяли под стражу на 60 суток

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Судья постановил ходатайство следователя, согласованное с военной прокуратурой, удовлетворить.

Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней.

Под стражей Рубан будет находиться до 6 мая.

Адвокат Виталий Погосян заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Перед оглашением решения суда Рубан коротко пообщался с журналистами.

На вопрос, что происходит, Рубан ответил: "Черная полоса в отношениях с СБУ".

При этом он заявил, что у него "нет большего врага, чем Медведчук".

"Перестаньте меня с ним связывать", - заявил Рубан.

На питання, чи дзвонив йому Медведчук, Рубан відповів: «він мені не родич. Для мене немає більшого ворога, ніж він». — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2018

Также в суд приехала нардеп Надежда Савченко.

«Висловлюю вам повагу, пане офіцер», - Савченко віддала йому честь , приклавши руку до голови — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2018

Спілкуються, в очікуванні судді pic.twitter.com/OxfenGrS0H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2018

Надежда Савченко приехала поддержать Рубана в Шевченковском райсуде Киева. Фото - Оксана коваленко, УП

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Около 12:00 9 марта Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

Прокуратура просила для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.