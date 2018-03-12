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Крымские татары не будут голосовать на выборах президента России – Чубаров

Понедельник, 12 марта 2018, 12:13

Крымские татары, несмотря на давление и шантаж, не будут участвовать в незаконных выборах президента России в Крыму 18 марта.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018 года, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", - написал он.

Чубаров добавил, что люди не пойдут на выборы, несмотря на давление, которое на них оказывают.

"Меджлис крымскотатарского народа отмечает беспрецедентное давление и прямые угрозы в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принудить их к участию в незаконных выборах", - написал Чубаров.

По его словам, "под жестоким морально-психологическим шантажом" находятся духовные лица, учителя, врачи, бизнесмены, сотрудники коммунальных предприятий и организаций, студенты, спортсмены и пенсионеры.

"В то же время ... абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов", - написал Чубаров.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.   

Ранее сообщалось, что крымских татар из бюджетной сферы агитируют участвовать в работе "избирательных комиссий".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы". 

Комитет избирателей Украины требует возбудить уголовные дела в отношении 10 тысяч членов избиркомов, вовлеченных в "выборы" президента РФ в Крыму.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Он подчеркнул, что проведение выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Крыма является незаконным.

"Соответственно, граждане, принимающие непосредственное участие в их подготовке и проведении, будут считаться такими, что нарушили действующее законодательство Украины", - напомнил Чубаров.

Председатель меджлиса также выразил уверенность, что "неумолимо приближается время, когда Россия ... будет вынуждена освободить Крым и другие оккупированные ею территории Украины".

Украинская правда

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Темы: КрымЧубароввиборыРосcия
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