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Янукович рассказал об отношениях с Манафортом

Пятница, 2 марта 2018, 11:22

Бывший президент Украины Виктор Януковича заявляет, что лично не оплачивал услуги американского консультанта Пола Манафорта и не общается с ним уже 4 года.  

На пресс-конференции в Москве иностранный журналист спросил его об отношениях и выплатах Манафорту, которые могли составить несколько миллионов долларов.  

"С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года. И избирательная кампания в парламент весной 2006 года проходила с участием Пола Манафорта и его людей, его компании, которые работали с аппаратом "Партии регионов", – припомнил экс-президент, скрывающийся в России.  

Осенью 2007 года были внеочередные выборы в парламент и президентские выборы в 2010 года.

"Все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом "Партии регионов", – подчеркнул Янукович.

"Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу – и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась: сколько он должен получать. В отношениях между нами вопросов его вознаграждения или оплаты вообще не было", – заявил он

Янукович продолжил: "После выборов 2010 года Пол Манафорт был моим советником на общественных началах. Я с ним встречался всегда – советников у меня было много – на встречах, когда рассматривались международные вопросы, Пол Манафорт принимал в них участие".  

"Как таковых личных контактов у меня с ним не было. Он работал в основном с Администрацией президента. Был такой порядок", – сказал экс-президент.  

"После того, как я выехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал", – добавил Янукович и отметил, что теперь получает информацию о нем из СМИ.

По поводу слухов о том, что экс-президент Украины якобы обсуждал с президентом России, что выплаты Манафорту были, но следов не сохранилось, Янукович сказал

"Что касается моих обсуждений с Путиным каких-то отношений с Полом Манафортом – это абсолютный абсурд. Никогда у нас этой темы не было".

Он отметил, что лично с Владимиром Путиным за последние 4 года встречался считанные разы.

Как известно, Пол Манафорт был политтехнологом "Партии регионов" и возглавлял предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа до скандала из-за "черной бухгалтерии" ПР.

По данным американского ФБР, Манафорт в 2012 году тайно платил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

СМИ со ссылкой на украинских прокуроров писали, что Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.

Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу в США предъявлены обвинения об отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя лоббировал интересы прокремлевской власти Виктора Януковича.

По делу о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году Манафорт не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре 2018 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЯнуковичПол Манафорт
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