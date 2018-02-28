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Манафорт консультировал "Оппоблок" на выборах в 2014-2015 годах

Среда, 28 февраля 2018, 13:26

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшее время Манафорт должен явиться в суд, где ему предъявят обвинения по двум новым обвинительным заключениям, которые были подготовлены на прошлой неделе.

В обвинительных документах указывается, что Манафорт пытался скрыть миллионы долларов, которые он получил в качестве политического консультанта для пророссийских политиков в Украине.

Издание сообщает, что по данным украинских прокуроров, Манафорт совершил 17 поездок в Украину в 2014 и 2015 годах.

В публикации уточняется, что эти поездки были осуществлены значительно позже, чем было указано в предыдущих обвинительных заключениях о лоббистской деятельности американского политконсультанта.

Также отмечается, что эти поездки принесли Манафорту меньшую прибыль, нежели ранее, поскольку его "главный украинский клиент" Виктор Янукович уже сбежал в Россию.

Вместе с тем сообщается, что Манафорт приехал в Украину после бегства Януковича и аннексии Крыма, где посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок", который мог быть "голосом россиян на востоке".

Издание сообщает, что по данным одного из лидеров "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича, за работу на парламентских выборах в Украине в 2014 году, где Манафорт провел не меньше месяца консультируя лидеров партии, он получил около 1 миллиона долларов.

Кроме того, источники сообщили изданию, что Манафорту не заплатили за часть его работы на украинских выборах в конце 2015 года.

Ранее сообщалось, что американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который сотрудничал с Партией регионов и получил вознаграждение в сумме $12,7 миллионов, согласно "черной бухгалтерии", сотрудничал с "Оппозиционным блоком".

Также сообщалось, что заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин просил деньги у украинских олигархов для бывшего политтехнолога и советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.

Ранее также сообщалось, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Яна Миланова, УП
Темы: УкраинаСШАПол МанафортОппозиционный блокЯнукович
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