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НАБУ и ГПУ прослушивали кабинет Холодницкого

Среда, 21 марта 2018, 00:25
НАБУ и ГПУ прослушивали кабинет Холодницкого

НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом говорится в публикации "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Несколько недель в кабинете Холодницкого  работала скрытая записывающая аппаратура, которая была прикреплена на большой аквариум у стола прокурора.

Как удалось выяснить УП, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.

По какой именно статье было открыто производство и взята санкция суда на прослушивание, пока выяснить не удалось.

Однако от собеседников в ГПУ "Украинской правде" стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк.

Гуцуляка называют руководителем так называемого "департамента Кононенко-Грановского", который в ГПУ якобы занимается всеми чувствительными для власти вопросами.

Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ.

В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а наблюдение за самим следователем привело к физическому столкновению между работниками двух силовых структур.

Именно по согласованию руководителя этого же "департамента" в кабинете Холодницкого НАБУ установило "жучки".

"Дело действительно наше. Ведет его Гуцуляк. Но прослушка НАБУшная", - рассказал источник в ГПУ.

Из неофициальных источников в силовых органах УП стало известно, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.

Правда, как уверяют собеседники УП, ничего криминального зафиксировать не удалось.

Темы: Антикоррупционная прокуратураХолодницкийНАБУГенпрокуратура
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