Суд определился, когда заслушает Азарова по делу о госизмене Януковича

В Оболонском райсуде Киева в конце марта планируют допросить экс-премьера Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева и еще трех свидетелей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом в зале суда сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Он заявил, что 27, 28 и 29 марта суд может провести допрос пяти свидетелей стороны защиты.

Перед этим адвокаты подали ходатайство о допросе экс-премьера Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого и бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка путем видеосвязи с привлечением российских правоохранительных органов.

По словам адвокатов, указанные лица написали соответствующие заявления во время личной встречи с защитниками Януковича и хотят, чтобы допрос состоялся "с соблюдением международного права".

Они аргументировали необходимость участия компетентных органов РФ в допросе, поскольку это предусмотрено Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам от 1959 года.

Прокуроры отметили, что участие России в данном уголовном производстве невозможно, поскольку Янукович обвиняется в госизмене именно в пользу РФ и российская сторона будет затягивать судебные заседания и диктовать свои условия по их проведению.

Сердюк заявил, что "не понимает, как, выполняя нормы международного права, Россия затянет суд", а Генпрокуратура просто "поставила целью получить приговор к майским праздникам".

Судья Девятко призвал его прекратить манипуляции.

"Сначала вы говорили о том, что приговор планировали до Нового года, потом к Пасхе, теперь к майским праздникам. Прекратите манипуляции. Это лишь ваши фантазии", - заявил он.

Судья добавил, что удовлетворяет ходатайство адвокатов о допросе указанных свидетелей путем видеоконференции, но без участия России, с 27 по 29 марта.

В свою очередь Сердюк заявил, что это невозможно, поскольку в эти даты адвокаты будут за пределами страны.

"Защита только вчера получила информацию о том, что именно на эти даты, 28 и 29 марта, назначен ряд встреч и защита будет находиться за пределами нашей страны, в Германии, в связи с необходимостью защиты уже самих себя от преследования, которое начала власть через нашу правозащитную деятельность", - заявил он.

По его словам, адвокаты подготовили ряд обращений в международные институты для привлечения внимания мирового сообщества "для принятия неотложных мер по самозащите от репрессий и уголовного преследования", которое якобы организовали депутаты от "БПП" и ГПУ из-за того, что они защищают Януковича.

"Мы обратились ко многим, почти ко всем, правозащитным организациям с просьбой вмешаться в соответствующую ситуацию. Вчера вечером телефонной связью получили подтверждение по этим датам", - добавил Сердюк.

Он отметил, что собирался позже сообщить об этом суд, после документального подтверждения, и если встречи отменят, то защитники примут участие в допросе свидетелей.

Судья учел эту позицию, но дату проведения допроса не перенес.

Ранее суд запретил защитникам Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, обеспечить правовую помощь России при допросе экс-президента.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей. Суд разрешил допросить 16 из них.

Также сообщалось, что Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, планирует завершить рассмотрение 18-19 апреля.