Савченко говорит, что ее разговоры о терактах были хитрым ходом

Депутат Надежда Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и вела разговоры об организации терактов, – но называет это спецоперацией.



На брифинге она призналась, что после возвращения из РФ в Украину продолжала общаться с теми, с кем общалась в российском плену, – и те якобы готовы были "подрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри".

"Сегодня вы не услышите фамилий. Я буду говорить правду, называя конспиративным именами", – сказала нардеп.

Савченко назвала "объектом А" людей, которые якобы хотели ее ликвидировать, а "объектом Б" – одного из волонтеров, который помогал в освобождении пленных.

"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий, с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, в тот же период примерно ко мне пришел объект А, которому была поставлена ​​задача по моей ликвидации. Я называю "объект", потому что это не один человек", – заявила она.



Савченко отметила, что хотела сблизиться с теми, кто должен был ее ликвидировать.



"Объект А я приблизила к себе максимально близко. На него я вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны. Были проведены определенные спецоперации специальными силами, различными структурами Вооруженных сил и всех силовых структур Украины", – сказала она.



"Я всегда пыталась всю информацию, которую мне удавалось добыть на пользу Украине, передавать как в СБУ, так и в разные силовые структуры и подразделения. Конечно, эта работа никогда не велась гласно. Многие из этих программ еще ведутся – и поэтому я не могу их разглашать", – заявила депутат.



Но она решила прокомментировать представление ГПУ и обвинения Юрия Луценко .



"Задача объекту ставилась из разных структур, которые пытаются колоть между собой. Когда объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", – заявила Савченко.



По ее словам, на видеозаписях зафиксированы офис, конспиративный отель, где она встречалась с объектом, а также записи из воинских частей и полигонов, из серой зоны.



По словам Савченко, "объект А" она хотела использовать, в частности, для освобождения пленных – чтобы "упрощать переходы и возвращения".



"Объекту А было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что – не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу – я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения", – сказала депутат.



По ее словам, "объект А" предлагал, например, съездить на день рождения Александра Турчинова в конце марта, когда соберется вся политическая верхушка.



"Мы разрабатывали схемы, как, где, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру – так называемый "глухой телефон", – заявила Савченко.



По ее словам, из шуток коллег в парламенте она почерпнула идею запустить газ в вентиляционную систему Верховной Рады.



"Такие сюрреалистические идеи тоже доносились – объект А должен все это фиксировать и передавать, чтобы можно было создать политическую провокацию, которая на данный момент случилась", – заявила депутат.



"Это не теракт, это – политическая провокация, чтобы показать власть смешной", – утверждает Савченко.



Она также рассказала, что уговорила "объект Б" на сотрудничество со спецслужбами.



"Разрабатывались различные спецоперации, которые выполнены и стали спецпроектом сюрреализма ...", – сказала Савченко.



По ее словам, после взрывов на складах украинского оружия волонтеры помогли силовикам добывать оружие противника.



"Каждая вывезенная единица оружия... не прилетит и не разорвется по нашим солдатам. Такие спецоперации очень полезны. Вывоз оружия дает возможность увидеть маркировку, завод-изготовитель, дату выпуска снарядов и оружия, кто упаковывал и где...", – заявила Савченко.



"Как договаривались об этих спецоперациях – я не вникала во все подробности. Я просто предоставляла доступ одних людей к другим и контакт им", – сказала она.



По словам Савченко, "объект А" писал почти все перемещения, поскольку находился очень близко к ней, а она от него узнавала "обо всех козьих тропах, обо всех схемах, которые крышуются СБУ, в частности", о стоимости контрабанды и перевозки гуманитарки, об "откатах".

Депутат также признала, что ее приглашали для тестирования добытого оружия.



"Будут съемки из воинских частей и полигонов – с подконтрольных территорий, так как были обвинения, что я стреляла где-то на неподконтрольных территориях, – где будет показано, как и кто испытывает оружие. Оружие противника испытать всегда интересно", – сказала она.



По словам Савченко, "объект А" писал почти все перемещения, поскольку находился очень близко к ней, а она от него узнавала "обо всех козьих тропах, обо всех схемах, которые крышуются СБУ, в частности", о стоимости контрабанды и перевозки гуманитарки, об "откатах".