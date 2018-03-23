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Японія не визнає вибори Путіна в Криму

П'ятниця, 23 березня 2018, 03:12

Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає російські "вибори" в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві посольства Японії в Україні.

"Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації 18 березня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що Японія "підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами".

Раніше Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента РФ на території анексованого нею Криму.

Як відомо, 18 березня, в день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Очікувано лідирував чинний президент Володимир Путін.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян.

Теми: КримокупаціяРосіяЯпонія
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