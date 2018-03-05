Появилось видео "коридора позора" для Крысина

Обвиняемому в пытках и причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия Юрию Крысину устроили "коридор позора" на выходе из Дарницкого райсуда Киева.

Соответствующую видеозапись сделал корреспондент "Украинской правды".

На самом выходе из суда Крысина встретила проклятиями мать Веремия. Затем он в сопровождении полицейского в штатском около квартала прошел без помех. Активисты просто шли рядом и выкрикивали в сторону Крысина ругательства.

После этого, на перекрестке, к Крысину подбежала толпа националистов, которые по очереди начали плевать в него, чуть позже "посыпались" пинки. Крысин вяло пытался просить их не делать этого. Из толпы также звучали призывы прекратить расправу.

В этот момент возле Крысина появился полицейский в форме, однако он никак не защищал мужчину. Это делал невысокий полисмен в штатском, который вел Крысина с самого начала.

В конце концов Крысина посадили в автобус, и он уехал.

Фото и видео: Эльдар Сарахман, УП

Как известно, в понедельник в Дарницком суде слушалось дело Юрия Крысина. Его обвиняют в пытках.

Под судом собрались "титушки", а также члены С14 и "Национального корпуса".

На заседании Крысин и двое защитников попросили суд перенести слушание дела. Обвиняемый объяснил свое ходатайство тем, что его адвокат находится в Луганской области и без него он отвечать перед судом не хочет. Адвокаты, в свою очередь, хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

Суд отложил слушание на 15 марта.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. Рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор Крысину перенесли на 19 марта.

Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП