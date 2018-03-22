Савченко задержали

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Четверг, 22 марта 2018, 14:03

Следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

Следователь вручил Савченко подозрение и сообщил, что она задержана. Он предложил депутату проехать с ним на автомобиле в СБУ для оформления протокола о задержании и взятия ее под стражу. Однако Савченко захотела пройтись туда пешком, на что получила согласие оперативника.

Савченко в сопровождении следователей и журналистов пошла пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

 
Надежда Савченко в сопровождении следователей и журналистов идет из Верховной Рады в СБУ
фото Эльдар Сарахман

Перед приходом следователей Савченко встретилась у здания парламента со своей мамой. После разговора с ней нардеп вернулась в помещение раді, где к ней подошли представители СБУ.

 
фото Эльдар Сарахман

"Власть приняла свое решение, а дальше решение за вами", - сказала Савченко, заходя в здание управления Службы безопасности в Киеве и области.

Как известно, всего за 20 минут до задержания Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

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Українська правда
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Темы: Савченко Верховная Рада скандал криминал
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