Савченко задержали

Следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

Следователь вручил Савченко подозрение и сообщил, что она задержана. Он предложил депутату проехать с ним на автомобиле в СБУ для оформления протокола о задержании и взятия ее под стражу. Однако Савченко захотела пройтись туда пешком, на что получила согласие оперативника.

Савченко в сопровождении следователей и журналистов пошла пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Надежда Савченко в сопровождении следователей и журналистов идет из Верховной Рады в СБУ фото Эльдар Сарахман

Перед приходом следователей Савченко встретилась у здания парламента со своей мамой. После разговора с ней нардеп вернулась в помещение раді, где к ней подошли представители СБУ.

фото Эльдар Сарахман

"Власть приняла свое решение, а дальше решение за вами", - сказала Савченко, заходя в здание управления Службы безопасности в Киеве и области.

Как известно, всего за 20 минут до задержания Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

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