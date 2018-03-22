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Савченко задержали

Четверг, 22 марта 2018, 13:03
Савченко задержали

Следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

Следователь вручил Савченко памятку о подозрении и сообщил, что она задержана. Он предложил депутату проехать с ним на автомобиле в СБУ для оформления протокола о задержании и взятия ее под стражу. Однако Савченко захотела пройтись туда пешком, на что получила согласие оперативника.

Савченко в сопровождении следователей и журналистов пошла пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

 
Надежда Савченко в сопровождении следователей и журналистов идет из Верховной Рады в СБУ
фото Эльдар Сарахман

По дороге в СБУ Савченко "тролила" правоохранителей тем, что они не надели на нее наручники.

Она спросила, почему на нее до сих пор не надели наручники. Следователь ответил: "Потому что вы женщина".

"А что, разве это останавливает? Вас это не останавливает обвинить меня в таких страшных преступлениях, но останавливает надеть на меня наручники? Я не могу понять, профессионал ли вы. Но точно джентльмен", - сказала Савченко.

Еще перед приходом следователей Савченко встретилась у здания парламента со своей мамой. После разговора с ней нардеп вернулась в помещение Рады, где к ней подошли представители СБУ.

 
фото Эльдар Сарахман

"Власть приняла свое решение, а дальше решение за вами", - сказала Савченко, заходя в здание управления Службы безопасности в Киеве и области.

Как известно, всего за 20 минут до задержания Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Фракция "Оппозиционного блока" дала 7 из 10 голосов против ареста Савченко.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности Савченко к подготовке террористического акта.

В четверг утром регламентный комитет Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

Луценко также завил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

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Українська правда

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Темы: Савченко НадеждаВерховная Радаскандалкриминал
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