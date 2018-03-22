Рада разрешила арестовать Савченко
Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.
За разрешение на привлечение ее к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание - 277. За разрешение на арест - 268.
Генпрокуратура просила разрешение на привлечение Савченко к ответственности, задержание и арест.
В начале заседания генпрокурор Юрий Луценко зачитал представление на Савченко. В это время она стояла перед трибуной, напротив Луценко.
Генпрокурор также показал в Верховной Раде аудио- и видеозаписи о подготовке Савченко и руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном терактов в центре столицы с целью захвата власти.
Луценко заявил, что расстрелять центр города Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханова острова.
Перед демонстрацией Савченко воскликнула: "Бабах!"
Видео демонтировали около 30 мин.
Луценко, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что не поддерживает "широкомасштабную кампанию объявить Савченко психически нездоровой".
Также выступила в Совете Савченко, заявив, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа.
Среди представителей фракций, которые выступали перед голосованием, никто не стал защищать Савченко.
Как известно, в четверг Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.
15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.
20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".
Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.
По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.
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