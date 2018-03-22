Рада разрешила арестовать Савченко

Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.



За разрешение на привлечение ее к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание - 277. За разрешение на арест - 268.



Генпрокуратура просила разрешение на привлечение Савченко к ответственности, задержание и арест.



В начале заседания генпрокурор Юрий Луценко зачитал представление на Савченко. В это время она стояла перед трибуной, напротив Луценко.



Генпрокурор также показал в Верховной Раде аудио- и видеозаписи о подготовке Савченко и руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном терактов в центре столицы с целью захвата власти.



Луценко заявил, что расстрелять центр города Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханова острова.



Перед демонстрацией Савченко воскликнула: "Бабах!"



Видео демонтировали около 30 мин.



Луценко, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что не поддерживает "широкомасштабную кампанию объявить Савченко психически нездоровой".



Также выступила в Совете Савченко, заявив, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа.



Среди представителей фракций, которые выступали перед голосованием, никто не стал защищать Савченко.



Как известно, в четверг Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.



20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".



Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.



По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.



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