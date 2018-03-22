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Луценко объявил Савченко подозрение

Четверг, 22 марта 2018, 14:51

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Украинской правде" она отметила, что 10 минут назад Генпрокурор объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее сообщалось, что следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

Как известно, всего за 20 минут до задержания Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

В начале заседания генпрокурор Юрий Луценко зачитал представление на Савченко. В это время она стояла перед трибуной, напротив Луценко.

Луценко заявил, что расстрелять центр города Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханова острова.

Перед демонстрацией Савченко воскликнула: "Бабах!"

Видео демонтировали около 30 мин.

Позже премьер Владимир Гройсман заявил, что последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие, но, по его мнению, "это вопрос психологического здоровья".

Луценко сказал, что не поддерживает "широкомасштабную кампанию объявить Савченко психически нездоровой".

Также выступила в Совете Савченко, заявив, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа.

Среди представителей фракций, которые выступали перед голосованием, никто не стал защищать Савченко.

Как известно, в четверг Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

При рассмотрении представления Луценко заявил, что к передаче оружия депутату Надежды Савченко на оккупированной территории причастны российские военные. Их фото можно посмотреть здесь.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее наорганизацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.

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Украинская правда

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Темы: ЛуценкоГенпрокуратураСавченко Надежда
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