Суд арестовал Савченко

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.



Такое решение озвучил в пятницу судья Евгений Сидоров.

"Применить к подозреваемой Надежде Савченко ... меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Взять ее под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей установить в пределах срока досудебного расследования ... до 20 мая", - сказал он.

Судья отметил, что адвокаты Савченко могут обжаловать это решение в Апелляционном суде города Киева в течение 5 дней со дня его объявления.

В начале заседания 23 марта прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник зачитал ходатайство о заключении Савченко под стражу.



В течение более 30 минут он озвучивал то, что в последние дни говорил генпрокурор Юрий Луценко - о заговоре Савченко с руководителем центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и главарем боевиков Александром Захарченко, о покупке оружия в ОРДЛО и подготовке терактов в центре Киева с целью свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Прокурор добавил, что Савченко планировала покушения на высших руководителей государства, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.



По словам прокурора, по тем статьям, которые инкриминируют Савченко, ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



Банник отметил, что находясь на свободе, Савченко сможет уничтожать доказательства преступлений, может влиять на свидетелей, может нести опасность, поскольку "владеет наградным и огнестрельным оружием и боеприпасами к нему", может убежать за пределы страны, чтобы скрыться от следствия, а также может совершать преступления.



Он также подчеркнул, что человека, подозреваемого по таким статьям, нельзя отпустить под личное обязательство или на поруки.



После этого адвокат Савченко Виктор Чевгуз подчеркнул, что "ДНР" и "ЛНР" не признаны в Украине террористическими организациями. Также он заявил, что у прокуратуры нет никаких доказательств подготовки Савченко террористического акта.



Адвокат заявил, что обвинение необоснованно связывает дело перевозки оружия Рубаном и дело о "подготовке теракта Савченко".



По его словам, у прокуратуры также нет документов, подтверждающих предоставление согласия на слежку за Савченко и ее прослушивания.



Другой адвокат отметил, что тяжесть обвинения по Савченко не может быть аргументом того, что ее надо арестовать на 60 суток.



Все три адвоката отметили, что дело против Савченко политически мотивированным и нардеп не будет никуда бежать, поскольку является офицером украинской армии.



Савченко после выступлений адвокатов назвала "бредом" доказательства, которые были представлены ГПУ, и заявила, что не призывала украинский к восстанию, а только до "критического мышления".



Она сообщила, что ездила на территорию ОРДЛО, поскольку является народным депутатом и может передвигаться свободно по всей территории Украины.



При изучении материалов дела, Савченко заявила, что не дает согласия на отбор у нее биоматериалов для генетической экспертизы.



"Есть стакана и чашки, из которых я пила. Потрудитесь взять оттуда", - сказала Савченко, добавив, что не будет участвовать в экспертизе ее голоса.



Адвокаты также подчеркнули, что подозрение Владимиру Рубану и Савченко написаны "под копирку".



"Только фамилии поменяли и все", - сказал адвокат Чевгуз.



Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она устроит голодовку.



22 марта Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.



Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.



Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.



22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко просто в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.



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