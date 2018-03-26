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Адвокаты Януковича не придут на судебное заседание из-за командировки

Понедельник, 26 марта 2018, 19:27

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича не смогут принять участие в судебном заседании по делу о госизмене, потому что поехали в командировку.

Об этом сообщает адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

"Отправились в командировку, одной частью которой является посещение Германии для инициирования мониторинга Советом Европы судебного процесса над Виктором Януковичем и для собственной защиты и защиты своих коллег от политического преследования", - написал он.

Защитник утверждает, что после отстранения от дела адвокатов Ольги Просянюк и Александра Горошинского "против них началось также политически мотивированное уголовное преследование".

По его мнению, цель этих действий - "любыми способами помешать добавлению и исследованию доказательств и раскрытию правды о событиях зимы 2014 года".

Сердюк заявляет, что собирается обратиться для своей защиты и коллег к международным правозащитным организациям.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей. Суд разрешил допросить 16 из них.

Также сообщалось, что Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, планирует завершить рассмотрение18-19 апреля.

Суд запретил защитникам Виктора Януковича обеспечить правовую помощь России при допросе экс-президента.

Ранее адвокаты Януковича сообщили, что на даты 28 и 29 марта, у них назначен ряд встреч и они будут находиться в Германии.

Украинская правда
Темы: Януковичсуд
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