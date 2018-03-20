Следствие рассматривает 5 версий смерти Волошина

Правоохранители рассматривают 5 версий гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом сообщает сайт Полиции Николаевской области.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что каждую из версий доказывать или опровергать будут "только при получении доказательств на основании проведенных экспертиз и следственных действий".

"Сейчас назначены и проводятся ... судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что установлен круг лиц, которые "уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время".

Нацполиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией относительно этого события, обязательно сообщить ее следователем.

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив. Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

Факт принятия определенных мер для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в "Николаевском аэропорту" подтвердили в НАБУ.

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную перепискуВолошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

В прокуратуре Николаевской области не отвечают на вопрос, будут ли допрошены первые лица городской и областной администрации в деле о смерти и.о. руководителя местного аэропорта Владислава Волошина.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.

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