У Саакашвили отреагировали на штурм и демонтаж палаточного городка под ВР

В партии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "Рух новых сил" назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".

Об этом говорится в заявлении РНС.

В РНС заявили, что акция протеста под ВР была законной, поскольку еще 17 октября 2017 г. была подана заявка о бессрочном проведении акции протеста, а "Рух новых сил" по совместному решению с "Рухом визволення" покинул лагерь больше месяца назад.

"Активисты разъехались по областям готовить акции протеста, а военные и ветераны АТО остались в палаточном городке до выполнения парламентом наших требований", - отметили в РНС.

"Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть хочет зачищать всех неугодных силой, разгонами и арестами. ... Собираемся возле Печерского райотдела милиции (ул. Московская, 30), куда доставили большую часть избитых активистов во время силовой зачистки палаточного городка", - говорится в заявлении партии.

В РНС отметили, что задержанным инкриминируют "очередное уголовное дело", в рамках которого якобы и проходил обыск лагеря, к ним уже выехали адвокаты.

Как известно, 27 февраля после принятия в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде из Мариинского парка убрали часть палаток, поскольку принятие этого документа было одним из требований участников акции протеста.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Сообщалось о 50 задержанных и доставленных в отделения полиции участников акции под ВР. Позже в полиции уточнили, что в райотделения доставлены более 100 жителей палаточного городка, а в лагере обнаружены и изъяты 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Также в полиции сообщили о 4 правоохранителях, которые получили ранения в ходе стычек.

Нардеп Егор Соболев сообщал, что во время штурма лагеря в нем находилось от 70 до 100 человек, все были задержаны и доставлены в отделения полиции. По его словам, правоохранители проводят следственные действия и "ищут что-либо, что смогут выдать за оружие".