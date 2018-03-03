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Партии Гриценко, Саакашвили и Тимошенко обещают наказать тех, кто снес палатки

Суббота, 3 марта 2018, 19:19
Партии Гриценко, Саакашвили и Тимошенко обещают наказать тех, кто снес палатки

6 политических партий считают преступлением штурм правоохранителями палаточного городка под Верховной Радой в субботу.

Об этом говорится в совместном заявлении украинских демократических сил, которую обнародовал на своей странице в Facebook глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

К заявлению также присоединились "Рух нових сил", "Європейська партія України", "Народний контроль", "Громадянський рух Хвиля" и "Політична сила Альтернатива".

Обновлено в 23:00: Позже к заявлению присоединилась также партия "Батькивщина".

В заявлении говорится, что утром 3 марта около тысячи спецназовцев совершили нападение на лагерь протестующих на площади Конституции.

"Ветеранов, которые в 2014-2015 годах проливали кровь на Востоке страны, жестоко избили и поставили на колени. Десятки человек были задержаны", - заявляют партии.

"Мы считаем такие действия власти преступлением. Руководители силовой вертикали пытаются оправдать эту "акцию" тем, что протестующие якобы готовили захват парламента. Мы воспринимаем эти заявления как сознательную ложь. Протест, который длился с 17 октября 2017 года, оставался мирным, все провокации и насилие осуществляли исключительно представители власти", - говорится в заявлении.

Подписанты считают, что планом власти является показать, "что любой мирный протест будет дискредитирован, а его участники - наказаны".

Партии обещают приложить все усилия, чтобы этот план не был воплощен в жизнь.

"После смены власти все те, кто принимал решение о подавлении мирного протеста и воплощал его в жизнь, понесут ответственность в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

Позже задержанных выпустили из отделений полиции. 

За медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и 7 сотрудников полиции.

Украинская правда
Темы: акцииГриценкоСаакашвили
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