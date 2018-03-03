Кернес решил все же сделать школьникам дополнительные "каникулы"

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Суббота, 3 марта 2018, 23:20

Занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города Харькова в понедельник, 5 марта, восстановлены не будут.

Соответствующее решение принял Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, которую цитирует сайт Харьковского горсовета.

"Узнав о небольших вынужденных каникулах, родители уже увезли многих детей к бабушкам или обеспечили им организованный досуг за городом. Ученики ПТУ также разъехались по домам. Поэтому занятия в школах и профтехучилищах возобновятся, как и было решено вчера, 12 марта. В обычном режиме работают только детские сады", - отметила Деменко.

Как известно, ранее в связи с нехваткой газа в стране Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число)составляет 9 дней подряд.

Во Львове сразу заявили, что не будут прекращать обучение в школах и детских садах, чтобы экономить газ.

Утром 3 марта президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением преодолена, ситуация с газообеспечением стабилизировалась, весь дефицит газа полностью покрыт.

После этого пресс-служба МОН со ссылкой на решение кризисного комитета Минэнергетики и угольной промышленности Украины сообщила, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения могут возобновить работу в обычном режиме.

В МОН обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии.

"Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", - уточнили в министерстве.

Украинская правда
Темы: Харьков Кернес образование
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