Изъятые гранаты в палаточном городке возле ВР были боевыми - МВД

Во время столкновений под Верховной Радой в палаточном городке силовики нашли взрывчатые вещества и боеприпасы.

Об этом Украинской правде сообщил глава департамента по связям с общественностью МВД Артем Шевченко.

"Эксперты ГНИЭКЦ (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр - УП) МВД установили, что предоставленные на исследование 18 предметов 3 марта в лагере под Верховной Радой есть корпусами ручных гранат РГД-5 и запалами к ним. Эксперты установили, что это взрывчатые вещества и боеприпасы", - рассказал Шевченко.

По его словам, эти находки и решения экспертов стали причиной для регистрации производства ч.1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств – одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое – по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК – "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", – отметили в полиции.

Тогда в "Радио Свобода" заявили о применении полицией газового баллончика против их корреспондента Сергея Нужненко. Позже в полиции заверили, что отстранили сотрудника.