Трамп заявил о возможном прогрессе на переговорах с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прогрессе в переговорах с Северной Кореей.
Об этом он написал в twitter.
"Возможный прогресс на переговорах с Северной Кореей. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет", - написал Трамп.
Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018
"Возможно, это ложная надежда, но США готовы приложить все усилия в любом направлении", - добавил он.
Как сообщает AFP, Сеул ранее объявил, что в следующем месяце обе Кореи проведут исторический саммит в демилитаризованной зоне, а Ким Чен Ын готов остановить ракетные и ядерные испытания и сесть за стол переговоров со своим старым "империалистическим" врагом.
Как сообщалось, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 5 марта отправил команду специальных посланников, в том числе главу разведки Сеула, в КНДР, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, недавно Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР, включив в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.