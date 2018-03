Трамп заявил о возможном прогрессе на переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прогрессе в переговорах с Северной Кореей.

Об этом он написал в twitter.

"Возможный прогресс на переговорах с Северной Кореей. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет", - написал Трамп.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!