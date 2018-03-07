Трамп заявил о возможном прогрессе на переговорах с КНДР

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Среда, 7 марта 2018, 02:19

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прогрессе в переговорах с Северной Кореей.

Об этом он написал в twitter.

"Возможный прогресс на переговорах с Северной Кореей. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет", - написал Трамп.

"Возможно, это ложная надежда, но США готовы приложить все усилия в любом направлении", - добавил он.

Как сообщает AFP, Сеул ранее объявил, что в следующем месяце обе Кореи проведут исторический саммит в демилитаризованной зоне, а Ким Чен Ын готов остановить ракетные и ядерные испытания и сесть за стол переговоров со своим старым "империалистическим" врагом.

Как сообщалось, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 5 марта отправил команду специальных посланников, в том числе главу разведки Сеула, в КНДР, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, недавно Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР, включив в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.

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