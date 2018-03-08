8 марта Украину ожидает ухудшение погоды - ГосЧС

8 марта на дорогах Украины, кроме южных областей - гололедица, ночью и утром туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях - гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега", - сообщили в ГосЧС.

В Киеве днем 8 марта сохранится туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица.

В горах Львовской области 8-9 марта объявляется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Также 8-9 марта ожидаются подъемы уровней воды в притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., р.Вишня, левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., на реках бассейна Прута, Сирете, на реках Закарпатья и реках бассейнов Западного Буга и Припяти.

"Ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможны резкие колебания уровня воды, в частности на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища", - отметили в ГосЧС.