У Собчак говорят, что в 2014 году в Крым еще можно было ездить

В штабе кандидата в президенты РФ Ксении Собчак заявили, что в 2014 году она ездила в Крым как журналист, и тогда не было постановления украинского Кабмина о порядке посещения полуострова.

Так представитель Собчак Ксения Чудинова прокомментировала РИА Новости попадание кандидата в президенты в базу сайта "Миротворец".

По словам Чудиновой, телеведущая ездила в Крым для независимого репортажа в конце мая — начале июня 2014 года, а постановление украинского Кабмина о порядке посещения полуострова приняли только в следующем году.

Стоит отметить, что постановление Кабинета министров "Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" было принято 4 июня 2015 года.

В то же время, сама Собчак заявила РИА Новости, что до сих пор не получила ответа от украинских властей на запрос о посещении Крыма.

"Я послала все документы много дней назад в миграционную службу Украины, а также в посольство. Несмотря на то, что они отрицают получение этого факта, мы послали это по почте официальными письмами. И ответа мы не получили", — сказала Собчак в субботу.

Внесение же ее имени в базу сайта "Миротворец" она считает глупостью.

"Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ", - сказала Собчак.

Как сообщалось, Собчак внесли в базу данных сайта "Миротворца" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

Недавно Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

В посольстве Украины сообщили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что кандидат в президенты планирует совершить поездку в Крым до выборов и агитировать на полуострове не будет.

"Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их", - добавила пресс-секретарь Собчак.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым "политической шизофренией".

Он добавил, что для того, чтобы пообщаться с крымских татарами, необходимо приехать в Киев – для встречи с представителями Меджлиса.

В то же время, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключает, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.